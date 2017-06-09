Лейбористы отказались от создания коалиции в парламенте Великобритании

Лейбористская партия не будет создавать коалицию в парламенте Великобритании после того, как консерваторы лишились абсолютного большинства на прошедших выборах. Об этом заявил представитель партии Джон Макдоннелл, передает Reuters.

«Мы выдвинем нашу партию, чтобы служить стране и сформировать правительство меньшинства по причине того, что Консерваторы нестабильны, я не думаю, что премьер-министр стабильна. Я не хочу выражать неуважение, но считаю, что она — «хромая утка», — отметил он.

Между тем премьер Великобритании Тереза Мэй не собирается уходить в отставку после выборов несмотря на то, что лидер лейбористов Джереми Корбин призвал ее к отставке.

Отметим, по итогам выборов, по предварительным данным, консерваторы получают 48% голосов, лейбористы — 40%, Шотландская национальная партия — примерно 5%, Партия либеральных демократов — примерно 2%. Таким образом, британцев ожидает подвешенный парламент, в котором Корбин может после создания коалиции стать новым премьером.