Трамп прокомментировал признание экс-главы ФБР в слитом СМИ разговоре

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал показания бывшего главы ФБР Джеймса Коми по делу о вмешательстве России в президентские выборы.

На допросе в сенате 8 июня Коми говорил о том, что не сомневается в том, что за кибератаками на сервера демократов стояли российские власти. Также он давал показания о расследовании возможных связей Трампа с Москвой.

На слушаниях экс-глава ФБР признал, что именно он организовал утечку в СМИ о содержании своих бесед с Трампом. По его словам, таким способом он хотел добиться продолжения расследования «российского дела» после своей отставки.

«Несмотря на множество лживых заявлений и вранья, тотальное и полное доказательство…[обратного] и, вау, Коми сам был источником утечек!» — написал Трамп в твиттере.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!