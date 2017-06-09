Мемория. МакSим

10 июня 1983 года родилась МакSим, российская поп-певица.

Личное дело

МакSим (Марина Сергеевна Абросимова, 34 года) родилась в Казани в семье автомеханика и воспитательницы детского сада. Училась в музыкальной школе по классу вокала и фортепиано. В юности участвовала в конкурсах Teen star и «Ожерелье Нефертити». Параллельно занималась в секции карате, получив в итоге красный пояс. Часто проводила время в компании старшего брата Максима Абросимова, за что и получила прозвище Максим.

После лицея закончила факультет связей с общественностью в Казанском техническом университете. Вместе с местной группой Pro-Z записала свои первые песни «Заведи» и «Чужой», которые принесли ей известность в Татарстане. Затем последовали выступления в Хабаровске, Якутске и Мурманске. После этого сотрудничала с группами «Ш-cola» и «Губы». О последнем проекте рассказывала потом с неохотой: «Абсолютно не интересный проект был, я попала в него случайно. Мне позвонили, я согласилась напеть их материал, а девушки под мою фонограмму гастролировали. Я просто заработала немного денег, в которых так нуждалась в тот период».

В 2005 году переехала в Москву, где начала работать над первым альбомом. «Однажды я неожиданно приехала на танцевальный фестиваль в Питер и увидела, что песню "Трудный возраст" поет пятнадцать тысяч человек вместе со мной. С этой видеозаписью пришла в компанию "Гала рекордс" — руководству было уже очевидно, что людьми это воспринимается положительно», — вспоминала она.

Альбом «Трудный возраст» вышел в 2006 году, его самыми запоминающимися песнями стали «Ветром стать», «Знаешь ли ты?» и «Отпускаю». Композиция «Нежность попала на первое место чарта «Русского радио» и продержалась там девять недель. За это время альбом стал платиновым — было куплено 200 тысяч его копий. МакSим отправилась в большой гастрольный тур по России, Казахстану, Германии, Эстонии и Белоруссии.

В 2007 году получила две награды на церемонии Russian Music Awards канала MTV — за лучший поп-проект года и как лучшая исполнительница. К концу года выпустила альбом «Мой рай». По итогам 2008 года МакSим стала самой ротируемой певицей России, а альбом «Мой рай» был продан в количестве 1,3 миллиона копий. В 2009 году вышла пластинка «Одиночка», в 2013-м — «Другая реальность».

После выхода первого альбома «Трудный возраст» МакSим сравнивали с группами t.A.T.u и «Ласковый май». Второй альбом получил больше одобрительных отзывов, певицу ставили в один ряд с Юлией Савичевой, Линдой, Валерией и Земфирой.

В 2008 году Марина Абросимова вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова. В марте 2009 года родила дочь Александру. В 2011 году МакSим и Луговцов развелись. «Однажды утром я проснулась оттого, что в воздухе вкусно пахнет костром, — вспоминала певица. — Открыла глаза и поняла, что лежу в своей кровати, а дымком потягивает, потому что в камине догорает наш семейный альбом. Леша им так распорядился, прочитав в моем телефоне эсэмэску: "Спасибо, Марина, я уже стою на остановке". Эсэмэску писала няня в ответ на мое предложение довезти ее до дома».

В октябре 2014 года родила вторую дочь, Марию, от бизнесмена Антона Петрова. В сентябре 2015 года стало известно, что пара рассталась.

В 2015 году МакSим поступила на заочное отделение факультета теологии Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Выбор направления певица объяснила желанием духовного роста и развития, и тем, что для матери будут полезны научные знания о религии и об истории религий.

Чем знаменита

МакSим — одна из наиболее популярных российских певиц 2010-х. По некоторым оценкам, она является самой продаваемой исполнительницей в стране. В репертуаре МакSим большое количество лирических, трогательных песен, большинство из которых она пишет сама и называет их автобиографичными.

Певица называет себя автором-исполнителем и призывает обращать внимание на ее творчество, а не на личную жизнь.

«Я надеюсь, что песен достаточно (для признания), — рассказывала МакSим. — Я очень хочу в это верить. Вы бы знали, как мне тяжело принимать участие в мероприятиях, не имеющих никакого отношения к музыке. Для чего все это?! Неужели они там со сцены, когда получают свои награды, могут объяснить, зачем они там? Концерты мне нравятся гораздо больше, я выхожу на сцену и прекрасно понимаю, зачем я там».

О чем надо знать

МакSим

В сентябре 2015 года певица открыла в Москве детскую школу искусств. «Это будет школа искусств, с полноценными дисциплинами классической музыкальной школы — и музыкальная литература и сольфеджио, и отдельные уроки вокала, и индивидуальные занятия по всем предметам. У нас будет полноценная звукозаписывающая студия для талантливых людей — с которыми в дальнейшем можно будет сотрудничать. Преподавать будут уважаемые люди, которых я хорошо знаю и в ком уверена», — рассказывала певица.

Также в школе детям преподают «дефиле», «телемастерство», «сценическую речь», «актерское мастерство», «историю искусств» и многое другое.

«У меня растет дочь, посещает много кружков, и я сталкиваюсь с тем, что большинство из них — это развлечение, и пустое препровождение времени, а мне, как маме не хотелось бы тратить время впустую. И мы все время ищем что-то, подбираем новое, чтобы какие-то знания у нее в голове остались… Думаю, мои дочери тоже будут там учиться», — сообщила певица, добавив, что школа будет ориентирована на средний класс. «Поскольку у людей, у которых изначально есть огромное количество возможностей, остается очень мало желаний».

Прямая речь:

О первых шагах к известности (интервью изданию Colta.ru): «Я, когда записывала первый альбом, "Трудный возраст", жила в Казани. Потом перебралась в Москву. Так вот мне тогда казалось, что люди в телевизоре — либо геи, либо девочки с богатыми мужьями. И всё, по-другому не бывает. Я приехала в Москву просто работать по кафе и ресторанам. Точно так же я работала в Казани. Но вот однажды приехала в Петербург на фестиваль танцевальной музыки. Не было ни одного радиоэфира. Я вышла на сцену, и 15 тысяч человек запели песню "Трудный возраст". Мне тогда показалось, что я… сошла с ума. Я перестала петь, опустила микрофон. Единственный раз в жизни на сцене я не знала, что делать. Просто поклонилась и ушла. Это не от скромности, я просто испугалась».

О поп- и рок-музыке (там же): «Некоторые считают, что если вышел с гитарой и живым коллективом, то это рок. Хорошо, получается, что Дима Билан и Лазарев — это рок. Я, например, попсовая певица. И по-другому не будет. Кто-то вот недавно написал, что я теперь играю глэм-рок, — это полный бред. Я из своей попсы никуда не вылезу.

У нас же большинство рокеров играют попсу. Вот и я тоже. Я даже ради интереса заглянула в словарь Ожегова, посмотреть определения. И читаю там: рок-н-ролл — танец, энергичный, парный. Я точно не пою рок-н-ролл. Рокеры по Ожегову — это команда необузданных молодых людей, которые нарушают правила дорожного движения. Я сразу решила посмотреть, что же такое попса. Оказывается, это неинтересная музыка для малообразованной молодежи. Значит, если я крутой рокер, я должна взять с собой тестики на IQ и перед входом в концертный зал раздавать. Не прошел тест — на концерт не пускаем. Смешно ведь. А если серьезно, то именно жанр поп-музыки дает мне большую свободу музыкально экспериментировать».

О разнице между женщинами и мужчинами (интервью журналу Maxim): «Мужчине можно пить с утра, заниматься любовью с малознакомыми женщинами, ругаться матом, вести себя непотребно — и у всех это вызовет ощущение, что он гений. Но если женщина начнет вести себя точно так же, реакция будет обратной. Конечно, мой большой и талантливый музыкальный коллектив, который начинал с андеграунда, может позволить себе многое, потому что они мужчины, но я лишь смотрю на это с улыбкой со стороны».

О присуждении в 2013 году звания заслуженной артистки Карачаево-Черкесии: «Для меня самой это большой сюрприз. Я им очень признательна, тронута и польщена, но странно, что этого не сделала первой моя родная республика — Татарстан. Зато в Карачаево-Черкесии я теперь могу ездить в городском транспорте по удостоверению без билета».

7 фактов о МакSим

С детства любила творчество Ахматовой и Цветаевой. Поэзия Анны Ахматовой вдохновила артистку на написание песни «Ветром стать».

Первую песню написала в 7 лет, в ней рассказывалось о войне. Композициию «Заведи» впервые исполнила в 12 лет.

Первые два альбома исполнительницы разошлись тиражом более двух миллионов копий.

Семь песен МакSим становились самыми ротируемыми на российских радиостанциях. Песню «Знаешь ли ты?» пели даже футбольные фанаты во время матчей.

Певица дружит с участниками группы «Город 312», с которыми познакомилась, когда они только начинали свою карьеру.

В 2013 году в Москве участвовала в эстафете олимпийского огня. «Я несла его от Нижних Мневников, причем две дистанции: кто-то не успел доехать из-за пробок», — вспоминала она.

Певица регулярно пишет в Twitter и Instagram.

Материалы о МакSим:

Статья о певице в Википедии

Биографическая справка на сайте «Вокруг ТВ»

Биография на сайте «Узнай все»

Биография на сайте «Знаменитости»