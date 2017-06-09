Мемория. МакSим
10 июня 1983 года родилась МакSим, российская поп-певица.
Личное дело
МакSим (Марина Сергеевна Абросимова, 34 года) родилась в Казани в семье автомеханика и воспитательницы детского сада. Училась в музыкальной школе по классу вокала и фортепиано. В юности участвовала в конкурсах Teen star и «Ожерелье Нефертити». Параллельно занималась в секции карате, получив в итоге красный пояс. Часто проводила время в компании старшего брата Максима Абросимова, за что и получила прозвище Максим.
После лицея закончила факультет связей с общественностью в Казанском техническом университете. Вместе с местной группой Pro-Z записала свои первые песни «Заведи» и «Чужой», которые принесли ей известность в Татарстане. Затем последовали выступления в Хабаровске, Якутске и Мурманске. После этого сотрудничала с группами «Ш-cola» и «Губы». О последнем проекте рассказывала потом с неохотой: «Абсолютно не интересный проект был, я попала в него случайно. Мне позвонили, я согласилась напеть их материал, а девушки под мою фонограмму гастролировали. Я просто заработала немного денег, в которых так нуждалась в тот период».
В 2005 году переехала в Москву, где начала работать над первым альбомом. «Однажды я неожиданно приехала на танцевальный фестиваль в Питер и увидела, что песню "Трудный возраст" поет пятнадцать тысяч человек вместе со мной. С этой видеозаписью пришла в компанию "Гала рекордс" — руководству было уже очевидно, что людьми это воспринимается положительно», — вспоминала она.
Альбом «Трудный возраст» вышел в 2006 году, его самыми запоминающимися песнями стали «Ветром стать», «Знаешь ли ты?» и «Отпускаю». Композиция «Нежность попала на первое место чарта «Русского радио» и продержалась там девять недель. За это время альбом стал платиновым — было куплено 200 тысяч его копий. МакSим отправилась в большой гастрольный тур по России, Казахстану, Германии, Эстонии и Белоруссии.
В 2007 году получила две награды на церемонии Russian Music Awards канала MTV — за лучший поп-проект года и как лучшая исполнительница. К концу года выпустила альбом «Мой рай». По итогам 2008 года МакSим стала самой ротируемой певицей России, а альбом «Мой рай» был продан в количестве 1,3 миллиона копий. В 2009 году вышла пластинка «Одиночка», в 2013-м — «Другая реальность».
После выхода первого альбома «Трудный возраст» МакSим сравнивали с группами t.A.T.u и «Ласковый май». Второй альбом получил больше одобрительных отзывов, певицу ставили в один ряд с Юлией Савичевой, Линдой, Валерией и Земфирой.
В 2008 году Марина Абросимова вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова. В марте 2009 года родила дочь Александру. В 2011 году МакSим и Луговцов развелись. «Однажды утром я проснулась оттого, что в воздухе вкусно пахнет костром, — вспоминала певица. — Открыла глаза и поняла, что лежу в своей кровати, а дымком потягивает, потому что в камине догорает наш семейный альбом. Леша им так распорядился, прочитав в моем телефоне эсэмэску: "Спасибо, Марина, я уже стою на остановке". Эсэмэску писала няня в ответ на мое предложение довезти ее до дома».
В октябре 2014 года родила вторую дочь, Марию, от бизнесмена Антона Петрова. В сентябре 2015 года стало известно, что пара рассталась.
В 2015 году МакSим поступила на заочное отделение факультета теологии Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Выбор направления певица объяснила желанием духовного роста и развития, и тем, что для матери будут полезны научные знания о религии и об истории религий.
Чем знаменита
МакSим — одна из наиболее популярных российских певиц 2010-х. По некоторым оценкам, она является самой продаваемой исполнительницей в стране. В репертуаре МакSим большое количество лирических, трогательных песен, большинство из которых она пишет сама и называет их автобиографичными.
Певица называет себя автором-исполнителем и призывает обращать внимание на ее творчество, а не на личную жизнь.
«Я надеюсь, что песен достаточно (для признания), — рассказывала МакSим. — Я очень хочу в это верить. Вы бы знали, как мне тяжело принимать участие в мероприятиях, не имеющих никакого отношения к музыке. Для чего все это?! Неужели они там со сцены, когда получают свои награды, могут объяснить, зачем они там? Концерты мне нравятся гораздо больше, я выхожу на сцену и прекрасно понимаю, зачем я там».
О чем надо знать
В сентябре 2015 года певица открыла в Москве детскую школу искусств. «Это будет школа искусств, с полноценными дисциплинами классической музыкальной школы — и музыкальная литература и сольфеджио, и отдельные уроки вокала, и индивидуальные занятия по всем предметам. У нас будет полноценная звукозаписывающая студия для талантливых людей — с которыми в дальнейшем можно будет сотрудничать. Преподавать будут уважаемые люди, которых я хорошо знаю и в ком уверена», — рассказывала певица.
Также в школе детям преподают «дефиле», «телемастерство», «сценическую речь», «актерское мастерство», «историю искусств» и многое другое.
«У меня растет дочь, посещает много кружков, и я сталкиваюсь с тем, что большинство из них — это развлечение, и пустое препровождение времени, а мне, как маме не хотелось бы тратить время впустую. И мы все время ищем что-то, подбираем новое, чтобы какие-то знания у нее в голове остались… Думаю, мои дочери тоже будут там учиться», — сообщила певица, добавив, что школа будет ориентирована на средний класс. «Поскольку у людей, у которых изначально есть огромное количество возможностей, остается очень мало желаний».
Прямая речь:
О первых шагах к известности (интервью изданию Colta.ru): «Я, когда записывала первый альбом, "Трудный возраст", жила в Казани. Потом перебралась в Москву. Так вот мне тогда казалось, что люди в телевизоре — либо геи, либо девочки с богатыми мужьями. И всё, по-другому не бывает. Я приехала в Москву просто работать по кафе и ресторанам. Точно так же я работала в Казани. Но вот однажды приехала в Петербург на фестиваль танцевальной музыки. Не было ни одного радиоэфира. Я вышла на сцену, и 15 тысяч человек запели песню "Трудный возраст". Мне тогда показалось, что я… сошла с ума. Я перестала петь, опустила микрофон. Единственный раз в жизни на сцене я не знала, что делать. Просто поклонилась и ушла. Это не от скромности, я просто испугалась».
О поп- и рок-музыке (там же): «Некоторые считают, что если вышел с гитарой и живым коллективом, то это рок. Хорошо, получается, что Дима Билан и Лазарев — это рок. Я, например, попсовая певица. И по-другому не будет. Кто-то вот недавно написал, что я теперь играю глэм-рок, — это полный бред. Я из своей попсы никуда не вылезу.
У нас же большинство рокеров играют попсу. Вот и я тоже. Я даже ради интереса заглянула в словарь Ожегова, посмотреть определения. И читаю там: рок-н-ролл — танец, энергичный, парный. Я точно не пою рок-н-ролл. Рокеры по Ожегову — это команда необузданных молодых людей, которые нарушают правила дорожного движения. Я сразу решила посмотреть, что же такое попса. Оказывается, это неинтересная музыка для малообразованной молодежи. Значит, если я крутой рокер, я должна взять с собой тестики на IQ и перед входом в концертный зал раздавать. Не прошел тест — на концерт не пускаем. Смешно ведь. А если серьезно, то именно жанр поп-музыки дает мне большую свободу музыкально экспериментировать».
О разнице между женщинами и мужчинами (интервью журналу Maxim): «Мужчине можно пить с утра, заниматься любовью с малознакомыми женщинами, ругаться матом, вести себя непотребно — и у всех это вызовет ощущение, что он гений. Но если женщина начнет вести себя точно так же, реакция будет обратной. Конечно, мой большой и талантливый музыкальный коллектив, который начинал с андеграунда, может позволить себе многое, потому что они мужчины, но я лишь смотрю на это с улыбкой со стороны».
О присуждении в 2013 году звания заслуженной артистки Карачаево-Черкесии: «Для меня самой это большой сюрприз. Я им очень признательна, тронута и польщена, но странно, что этого не сделала первой моя родная республика — Татарстан. Зато в Карачаево-Черкесии я теперь могу ездить в городском транспорте по удостоверению без билета».
7 фактов о МакSим
- С детства любила творчество Ахматовой и Цветаевой. Поэзия Анны Ахматовой вдохновила артистку на написание песни «Ветром стать».
- Первую песню написала в 7 лет, в ней рассказывалось о войне. Композициию «Заведи» впервые исполнила в 12 лет.
- Первые два альбома исполнительницы разошлись тиражом более двух миллионов копий.
- Семь песен МакSим становились самыми ротируемыми на российских радиостанциях. Песню «Знаешь ли ты?» пели даже футбольные фанаты во время матчей.
- Певица дружит с участниками группы «Город 312», с которыми познакомилась, когда они только начинали свою карьеру.
- В 2013 году в Москве участвовала в эстафете олимпийского огня. «Я несла его от Нижних Мневников, причем две дистанции: кто-то не успел доехать из-за пробок», — вспоминала она.
- Певица регулярно пишет в Twitter и Instagram.
Материалы о МакSим:
Биографическая справка на сайте «Вокруг ТВ»
Биография на сайте «Узнай все»