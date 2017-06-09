Петербургских студентов предупредили об опасности участия в акции 12 июня

Администрация Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова направила рекомендации своим студентам перед антикоррупционной акцией 12 июня. Соответствующее обращение ректората опубликовано на сайте вуза.

«По достоверной информации, в вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который, используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде», — отмечается в нем.

По словам авторов документа, «массовые беспорядки, нарушения общественного порядка — противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации».

Ректорат призвал студентов задуматься о том, не нанесет ли участие в подобных действиях «вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов», а также не допускать беспорядков, не поддаваться на провокации и «проявить стойкость и благоразумие».

Руководство вуза предложило учащимся принять участие в мероприятиях в честь Дня России, цель которых — «поддержка незыблемого курса президента В.В. Путина на развитие демократии в России».