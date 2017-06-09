В программу летних Игр-2020 включат скейтбординг и ВМХ-фристайл

Программа летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио, будет расширена за счет нескольких новых видов спорта. В частности, за медали поборются скейтбордисты и велосипедисты, выступающие в категории ВМХ-фристайл, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Также в программу включены соревнования по настольному теннису в миксте, баскетбол 3х3, соревнования по плаванию на 800 метров у мужчин, на 1500 метров у женщин и смешанная комбинированная эстафета 4х100 метров, смешанная эстафета 4 по 400 метров в легкой атлетике и другие дисциплины.

Кроме того на Играх-2020 выступит наибольшее число женщин в олимпийской истории. Это решение продиктовано гендерной политикой МОК.