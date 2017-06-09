Полномочия Набиуллиной продлены на пять лет

Депутаты Госдумы поддержали проект постановления о переназначении Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас поддержать кандидатуру внесенную президентом на должность главы Центрального банка», — заявил полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх.

Данный проект поддержали 360 депутатов, против высказались 5, один воздержался.

Между тем сама Набиуллина во время своего выступления в Госдуме пообещала, что деноминации рубля не произойдет.

«Никакой деноминации не планировалось и не планируется», — отметила она.

По словам Набиуллиной, в планах ЦБ — лишь улучшение дизайна и улучшение защиты купюр.