09 июня 2017, 15:18
Полномочия Набиуллиной продлены на пять лет
Депутаты Госдумы поддержали проект постановления о переназначении Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу вас поддержать кандидатуру внесенную президентом на должность главы Центрального банка», — заявил полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх.
Данный проект поддержали 360 депутатов, против высказались 5, один воздержался.
Между тем сама Набиуллина во время своего выступления в Госдуме пообещала, что деноминации рубля не произойдет.
«Никакой деноминации не планировалось и не планируется», — отметила она.
По словам Набиуллиной, в планах ЦБ — лишь улучшение дизайна и улучшение защиты купюр.
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