В ЕР обвинили Навального в вытягивании денег с избирателей

Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов считает, что оппозиционер Алексей Навальный «вытягивает» деньги с избирателей, так как, имея судимость, он не может баллотироваться на пост президента страны. Об этом Неверов заявил «Независимой газете».

«Если ты сегодня осужден и не имеешь права идти на выборы, зачем ты обманываешь людей, что пойдешь избираться, и вытягиваешь из них деньги?» — отметил депутат.

«А теперь каждый его видеоролик заканчивается призывом дать денег. Люди очень многие этому доверяют и отправляют свои деньги. Ты создаешь штабы, собираешь людей, обещаешь им зарплату по 30-40 тысяч, а при этом у тебя нет ничего. Все выстроено на обмане», — считает Неверов.

3 мая приговор Навальному по делу о хищении в компании «Кировлес» вступил в силу. По российскому законодательству, политик не может участвовать в выборах президента страны.

Это уже второй приговор по тому же делу. Первый приговор был отменен Верховным судом, так как ЕСПЧ признал, что Навального осудили за обычную предпринимательскую деятельность. Дело было направлено на новое рассмотрение, однако суд и в этот раз признал Навального виновным в хищении.