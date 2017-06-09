The New Times оштрафовали на 100 тысяч за материал о джихадисте

Мировой судья Тверского района Москвы оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей за статью Павла Никулина «Из Калуги с Джихадом», в которой Роскомнадзор нашел оправдание терроризма. Об этом главный редактор издания Евгения Альбац рассказала «Медиазоне».

Ранее Роскомнадзор вынес журналу предупреждение, найдя в статье нарушение статьи КоАП «Выпуск продукции СМИ, публично оправдывающей терроризм».

«Из Калуги с Джихадом» — это интервью с молодым человеком из Калужской области, который разочаровался в России и уехал в Сирию сражаться за «Исламское государство» (группировка запрещена в России).