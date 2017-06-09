Более половины опрошенных россиян заявили о праве критиковать государство

Высказывания, которые идут вразрез с официальной политикой государства — это личное дело каждого, заявили ВЦИОМ 52% россиян, принявших участие в социологическом опросе.

При этом 37% респондентов считают такие высказывания предосудительными.

К публичным проявлениям непатриотичного поведения с осуждением относятся 47% опрошенных граждан, некоторые из них выступают за введение уголовной ответственности за такое поведение (доля не указана). Другая половина опрошенных (48%) не видит в этом предмета для государственного или общественного порицания.

При этом социологи фиксируют рост числа людей, которые жестко относятся к взяточникам: с 66% в 2014 году до 77% сейчас увеличилась доля тех, кто заявляет, что такие люди не могу быть патриотами.

К непатриотичному поведению большинство опрошенных относят уклонение от службы в армии (69%), работу в компании, относящейся к «иностранным агентам» (52%), переезд за границу (52%).

Опрос был проведен 3-4 июня 2017 года среди 1200 респондентов.