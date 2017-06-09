Кремль ответил на предложение ввести казнь для террористов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу, которую ранее озвучили в Госдуме, предполагающую введение смертной казни для террористов. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не слышал. Там много депутатов. Мы не знаем, о чем там инициатива, о чем там идет речь. Про смертную казнь позиция президента хорошо известна. Неоднократно он говорил об этом», - заявил Песков.

Ранее с такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его мнению, судам нужно дать право выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на смертную казнь.