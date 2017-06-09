Минфин пообещал вернуться к вопросу прибавки работающим пенсионерам в 2020 году

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может быть рассмотрен при подготовке проекта федерального бюджета на 2020 год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, сообщает «Интерфакс».

По его словам, отказ от увеличения пенсий работающим пенсионерам — «это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов с одной стороны, с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии».

«Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности», — добавил Силуанов.

По его словам, в 2018-2019 годах бюджет будет «достаточно сложный, и этот бюджет адаптационный к новым условиям экономики».