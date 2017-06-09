Фильм Стоуна о Путине выйдет на российском ТВ

Фильм-интервью американского режиссера Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным выйдет на Первом канале с 19 по 22 июня в 21:30. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Премьера четырехсерийного документального фильма состоится в США 12-15 июня.

На Первом канале ленту назвали «Путин», оригинальное название — «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews).

Стоун за два года взял у Путина более десятка интервью, последняя беседа происходила в феврале 2017 года.

Изначально фильм был посвящен бывшему сотруднику Агентства нацбезопасности США Эдварду Сноудену и роли России в его судьбе. Однако затем тематика фильма расширилась.