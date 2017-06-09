Российские пилоты стали массово мигрировать в Китай и Корею

За последние два с половиной года в Китай, Южную Корею и другие азиатские страны уехали на заработки более 300 российских пилотов, пишет «Коммерсантъ».

Еще 400 человек, по данным издания, находятся в процессе трудоустройства.

Главной причиной трудовой миграции в Минтрансе считают большой разрыв в зарплатах на фоне низкого курса рубля.

Из-за того, что капитаны воздушных судов и летчики-инструкторы уезжают за границу, в России ощущается их нехватка.

Недостаток пилотов источник газеты назвал одной из причин сокращения чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» — авиакомпания не справилась с наплывом туристов. Из-за чего под давлением Минтранса часть рейсов пришлось отменить.

По данным издания, утечка кадров затронула и другие авиакомпании, в частности, S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр».