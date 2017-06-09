Поклонская опубликовала опровержение насчет наличия у нее жилья в Донецке

Депутат Госдумы Наталья Поклонская разместила в соцсети «Вконтакте» документы на квартиру в Донецке, о наличии которой в собственности депутата сообщили правозащитники.

Документы гласят, что собственником является Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения, в то время как сама депутат родилась в 1980 году. Это же подтверждает и договор купли-продажи, который Поклонской могла передать сама владелица жилья.

«Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа "борцы с коррупцией" в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные "документы", в которых "нарисован" идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными)», – написала Поклонская.

Она назвала сотрудников Transparency International «грантоедами» и завершила свою запись словами «тьфу на них».