Ключевой свидетель по делу Браудера арестован по обвинению в мошенничестве

Российский бизнесмен Константин Пономарев, благодаря показаниям которого суд обвинил в махинациях главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматель известен своей тяжбой с российской IKEA — магазин взял у него в аренду генераторы, однако потом отказался от его услуг. Пономарев требовал с IKEA 9,8 миллиарда рублей.

Также бизнесмен судился с компанией «Кубаньэнерго», которой, по его словам, предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги.

Пресненский райсуд Москвы сегодня арестовал Пономарева до 6 августа по обвинению в мошенничестве, заведомо ложном доносе, ложных показаниях и уклонении от уплаты налогов.

Эпизоды, по которым обвиняется бизнесмен, касаются как IKEA, так и «Кубаньэнерго».