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09 июня 2017, 14:43
Аргентина археология

Медная маска возрастом три тысячи лет найдена в Аргентине

Вид спереди и сзади
Вид спереди и сзади
Leticia Inés Cortés, María Cristina Scattolin, Antiquity

В деревне Ла-Кебрада на северо-западе Аргентины в древнем захоронении была найдена медная маска, которая показывает, что жители южных Анд овладели металлургией как минимум не позже своих соседей из Перу. Благодаря этой находке ученые предполагают, что в Южной Америке металлургия возникла одновременно в нескольких местах.

Находка была сделана благодаря деревенским жителям, заметившим медный предмет и фрагменты человеческих костей в размытой после сезона дождей земле. Когда вызванные археологи провели раскопки, они обнаружили захоронение по меньшей мере 14 человек, среди которых были мужчины, женщины и дети разного возраста. Маска находилась над костями в северном углу гробницы. Судя по тому, что медь окрасила кости в зеленый цвет, маска и останки были захоронены одновременно.

Ученые связывают захоронение с раскопанным ранее неподалеку древним поселением в Бордо-Марсиал, возраст которого составляет 1800 – 1900 лет. Но захоронение оказалось более старым. Радиоуглеродное датирование показало, что кости, лежавшие рядом с маской, были погребены между 1377 и 1010 годами до н.э. В то время население севера Аргентины переходило от кочевой охоты и собирательство к оседлому образу жизни.

Высота маски 17,8 сантиметра, ширина – 15,2, толщина – 2,5 сантиметра. Она сделана из чистой меди без примесей мышьяка или олова. Микроструктура металла показывает, что при ее изготовлении чередовались холодная ковка и повторный нагрев. В маске имеются отверстия для глаз, носа и рта, а также девять маленьких отверстий по краям, которые, скорее всего, служили для крепления маски.

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