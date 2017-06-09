09 июня 2017, 11:31
Стоун рассказал о любви Путина к женщинам и его скромной даче
Президент России Владимир Путин сам водит машину, мыслит как шахматист и с любовью относится к женщинам. Об этом The New York Post рассказал американский режиссер Оливер Стоун, снявший четырехсерийный фильм-интервью о Путине.
По словам Стоуна, президент рассказал ему, что спит очень хорошо.
Также Стоун увидел «приятную, но не более» дачу Путина. «Я не видел яхты и гигантские особняки», — отметил режиссер.
Кроме этого, Стоун рассказал, что глава государства оживлялся, когда рядом появлялась жена режиссера.
«Он любит женщин, и оживлялся, когда моя жена была рядом», — отметил кинематографист.
Отвечая на вопрос о том, есть ли у Путина кто-то, Стоун сказал, что «может быть, он и расслабляется со своей женщиной. Многие мужчины делают это».
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