Стоун рассказал о любви Путина к женщинам и его скромной даче

Президент России Владимир Путин сам водит машину, мыслит как шахматист и с любовью относится к женщинам. Об этом The New York Post рассказал американский режиссер Оливер Стоун, снявший четырехсерийный фильм-интервью о Путине.

По словам Стоуна, президент рассказал ему, что спит очень хорошо.

Также Стоун увидел «приятную, но не более» дачу Путина. «Я не видел яхты и гигантские особняки», — отметил режиссер.

Кроме этого, Стоун рассказал, что глава государства оживлялся, когда рядом появлялась жена режиссера.

«Он любит женщин, и оживлялся, когда моя жена была рядом», — отметил кинематографист.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Путина кто-то, Стоун сказал, что «может быть, он и расслабляется со своей женщиной. Многие мужчины делают это».