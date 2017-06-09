Королева разрешила Мэй сформировать новое правительство

Лидер британской Консервативной партии, премьер-министр Тереза Мэй получила разрешение королевы Елизаветы II на формирование нового правительства. Об этом заявила сама Мэй, передает The Guardian.

«Я только что была у королевы, я буду формировать правительство», — заявила премьер журналистам.

Встреча с Елизаветой II продолжалась около 15 минут.

Консерваторы получили большинство в Палате общин — по состоянию на 13 часов мск около 57% голосов, лейбористы — почти 47%, Шотландская национальная партия — чуть более 5%, Партия либеральных демократов — менее 2%, Демократическая юнионистская партия — примерно столько же.