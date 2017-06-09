09 июня 2017, 15:30
Королева разрешила Мэй сформировать новое правительство
Лидер британской Консервативной партии, премьер-министр Тереза Мэй получила разрешение королевы Елизаветы II на формирование нового правительства. Об этом заявила сама Мэй, передает The Guardian.
«Я только что была у королевы, я буду формировать правительство», — заявила премьер журналистам.
Встреча с Елизаветой II продолжалась около 15 минут.
Консерваторы получили большинство в Палате общин — по состоянию на 13 часов мск около 57% голосов, лейбористы — почти 47%, Шотландская национальная партия — чуть более 5%, Партия либеральных демократов — менее 2%, Демократическая юнионистская партия — примерно столько же.
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