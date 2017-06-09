Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе с картами

Технический сбой в работе систем Сбербанка устранен, он затронул менее 10% операций по картам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Там отметили, что проблемы наблюдались держателей карт Mastercard и «Мир» в течение примерно 40 минут.

Клиенты Сбербанка, Райффазенбанка, Юникредитбанка, «Открытия», ВТБ 24 и Промсвязьбанка не могли расплатиться за покупки. В банкоматах Сбербанка также нельзя было снять наличные.

Сейчас все системы банка работают штатно, подчеркнули в пресс-службе.