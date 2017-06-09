В Генштабе России объявили о прекращении гражданской войны в Сирии

Гражданская война в Сирии «фактически остановлена», сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Минобороны РФ Сергей Рудской.

«Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Рудского, такой ситуации удалось достичь после подписания 4 мая в Астане меморандума о создании зон деэскалации.

Генерал заявил, что сирийское «гражданское население начало возвращаться в освобожденные города и населенные пункты».

Также возобновлен гуманитарный доступ в эти населенные пункты.

На сайте Минобороны опубликован отчет за 9 июня о соблюдении режима прекращения боевых действий в Сирии.

Там отмечается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, увеличилось до 1571.

Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении этого режима, составляет 219.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная», — говорится в релизе.