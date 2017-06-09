Петербургского стоматолога будут судить за удаление пациентке 22 здоровых зубов

Женщина-стоматолог из Петербурга обвиняется в мошенничестве из-за удаления пациентке 22 здоровых зубов. Об этом сообщает городское управление СК.

Обвиняемая отпущена под подписку о невыезде. Проверяется информация о том, что она совершила и другие аналогичные преступления.

По версии следствия, в 2014 году стоматолог удалила 43-летней пациентке 22 здоровых зуба, установив мосты ненадлежащего качества. За работу она получила около 850 тысяч рублей.