Андерс Брейвик сменил свое имя

Норвежский террорист Андерс Брейвик в июне сменил имя. Об этом пишет The Verdens Gang со ссылкой на адвоката Брейвика Эйстейна Стуррвика.

По данным издания, в государственном реестре населения Брейвик теперь записан как Фьотольф Хансен.

Адвокат не смог объяснить это решение.

«Я только могу сказать, что он действительно это сделал... Мы об этом узнали достаточно недавно», — отметил защитник.

В 2011 году Брейвик совершил двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек.

8 июня, Верховный суд в Осло отказал преступнику в улучшении условий содержания в тюрьме. Суд постановил, что одиночное содержание в трехкомнатной камере не нарушает права человека.