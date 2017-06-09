09 июня 2017, 20:11
Андерс Брейвик сменил свое имя
Норвежский террорист Андерс Брейвик в июне сменил имя. Об этом пишет The Verdens Gang со ссылкой на адвоката Брейвика Эйстейна Стуррвика.
По данным издания, в государственном реестре населения Брейвик теперь записан как Фьотольф Хансен.
Адвокат не смог объяснить это решение.
«Я только могу сказать, что он действительно это сделал... Мы об этом узнали достаточно недавно», — отметил защитник.
В 2011 году Брейвик совершил двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек.
8 июня, Верховный суд в Осло отказал преступнику в улучшении условий содержания в тюрьме. Суд постановил, что одиночное содержание в трехкомнатной камере не нарушает права человека.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое