МИД Украины приготовился к введению виз с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил поддержку мере по введению визового режима с Россией. По его словам, МИД страны сделает все необходимое в этом плане. Об этом сообщает «112 Украина».

«Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — заявил Климкин.

Он призвал реализовать четкий подход к реализации данной меры с видением того, что будет дальше.

«Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь», — пояснил министр.