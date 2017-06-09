Лондонские террористы обучались обращению с оружием в тренажерном зале

Подготовка трех мужчин, устроивших теракт в Лондоне 3 июня, велась в тренажерном зале Ummah Fitness на востоке британской столицы. Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что еще два года назад зал попал в поле зрения полиции, предполагавшей, что в нем тренировались джихадисты. Была даже известна личность человека, который готовил террористов.

8 июня 2017 года в тренажерном зале прошли обыски.

Двое из террористов — 27-летний Хурам Бутт и 22-летний Юсеф Загба — регулярно бывали в клубе. Бутт раотал на стойке регистрации клуба, Загба и ходил на занятия.

По словам главы британской Ассоциации пакистанских христиан Уилсона Чаудри, человек, предположительно, тренировавший джихадистов, хвастался этим.

«Он схватил меня за руку, вывернул ее и рассказал мне о своих занятиях, которые включали в себя обучение обращению с оружием и ножами.<...> Он показал мне изображение на своем телефоне, угрожая словами "смотри, я тренирую джихадистов"», — сказал свидетель.

Страница клуба в Facebook удалена. Благодаря копии, сохраненной Google, видно, что страница не обновлялась с 2014 года. На снимках помимо небольшого тренажерного зала видна комната для единоборств, в которой занимались взрослые и детские группы.