В фоне для МИДа России сделали ошибку в названии страны

Баннер МИД РФ, на фоне которого накануне выступала официальный представитель ведомства Мария Захарова, содержит ошибку — слово «Россия» там написано с двумя «и». На это сегодня обратили внимание пользователи соцсетей.

Сделали самое грустное видео ((( pic.twitter.com/xsz8r4TqP1 — RIP Новости (@riarip) 9 июня 2017 г.

Сама Захарова пояснила в Facebook, что это не постоянный баннер ведомства, а сделанный на заказ для брифинга во Владивостоке.

«Ни к организаторам форума во Владивостоке, ни к пресс-службе МИД эта "находка" отношения не имеет — отличилась частная контора (мАсковская). Я, когда вошла в зал пресс-конференций на медиасаммите, тоже опечатки не заметила, так как сразу начала брифинг, да и шрифт надписи очень мелкий, издали не видно», — оправдывалась Захарова.

По ее словам, «исполнители этого шедевра вчера вечером уже позвонили, посыпали голову пеплом, извинились, убиваются-раскаиваются».