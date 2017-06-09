09 июня 2017, 16:00
В Бельгии отменили арест российского имущества по иску ЮКОСа
Суд первой инстанции Брюсселя отменил арест, наложенный на российское федеральное имущество по иску бывших акционеров ЮКОСа. Об этом «Интерфаксу» сообщил юрист Андрей Кондаков, представляющий интересы российских властей.
«Вся собственность освобождена, а также освобождена собственность, арестованная по ошибке — ИТАР-ТАСС и РИА Новости», — сообщил юрист.
По его словам, «это принципиальная победа российской стороны».
Он отметил, что в Бельгии российской стороне удалось полностью освободить все свои активы.
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