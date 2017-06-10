Боец ММА Амриев получил свободу и встретился с правозащитниками

Боец смешанных единоборств (ММА) чеченец Мурад Амриев освобожден из-под стражи. Об этом «Дождю» сообщил глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

Издание «Кавказ.Реалии» опубликовало видеозапись, на которой Амриева забирают из Старопромысловского отдела полиции Грозного родственники и правозащитники — члены Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова и Алпа Газиева.

По словам Саратовой, Амриев был отпущен под подписку о невыезде после допроса следователем.

«Все это время мы находились в отделе полиции. Приехал адвокат, провели допрос. Его отпустили и мы его передали родным, матери, сестре и брату приехавшим к отделу полиции», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что сегодня в 10:00 мск в здании грозненского агентства «Объектив» пройдет пресс-конференция с участием Амриева.

4 июня Амриева сняли с поезда в Брянской области — он ехал из Украины, где живет постоянно, в Россию для решения вопросов с документами. Спортсмен бежал из Чечни в 2013 году, из-за того что, по его словам, в Чечне его пытали силовики.

6 июня Амриев, объявленный в розыск чеченской полицией из-за ошибки в паспорте, был отпущен из здания управления СК по Брянской области и сумел скрыться от поджидавших его вооруженных людей.

Через сутки боец был задержан в Белоруссии при попытке выехать на Украину. Под конвоем он был отправлен в Россию.