Спецназ США решил помочь Филиппинам освободить город от ИГ

Американский спецназ начал оказывать помощь филиппинским военным в борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России), захватившими город Марави. Об этом сообщает Reuters.

9 июня 13 морских пехотинцев армии Филиппин были убиты боевиками во время боестолкновений в городе. По данным военных, ответным огнем были убиты более ста боевиков. При этом филиппинские власти сообщают, что в результате вчерашнего боя погибли также около 20 мирных жителей. Всего в боях за Марави погибли 58 филиппинских военных.

Власти страны опасаются, что боевики ИГ могут основать в Марави новый форпост на фоне неудач в Сирии и Ираке.