СК завел уголовное дело из-за расстрела прохожих в Кратово
Управление Следственного комитета России по Московской области завело уголовное дело по статье «Убийство» из-за расстрела прохожих в поселке Кратово Раменского района. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе СК.
Сегодня житель поселка 1967 года рождения открыл стрельбу из своего дома по прохожим. По разным данным, в результате погибли трое или четверо человек. Еще три человека получили ранения.
Мужчина стрелял из охотничьего карабина «Сайга» из своего домовладения на Пушкинской улице.
Преступник забаррикадировался в доме. При попытке штурма он бросал в спецназовцев гранаты и стрелял из охотничьего ружья.
Полицейская операция на месте ЧП продолжается.
По предварительным данным, стрелок находится под воздействием стимулирующих веществ.
Как сообщает корреспондент ТАСС, сейчас в районе дома ведется постоянная стрельба.
Часть дома, в котором забаррикадировался злоумышленник, горит.
Спецназовцы, отмечает агентство, пытались вступить со стрелком в переговоры, отвлечь его, но в ответ раздавалась лишь беспорядочная стрельба.
Жителей соседних домов эвакуируют.
Канал RT ведет прямую трансляцию с места ЧП.