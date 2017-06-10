СК завел уголовное дело из-за расстрела прохожих в Кратово

Управление Следственного комитета России по Московской области завело уголовное дело по статье «Убийство» из-за расстрела прохожих в поселке Кратово Раменского района. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе СК.

Сегодня житель поселка 1967 года рождения открыл стрельбу из своего дома по прохожим. По разным данным, в результате погибли трое или четверо человек. Еще три человека получили ранения.

Мужчина стрелял из охотничьего карабина «Сайга» из своего домовладения на Пушкинской улице.

Преступник забаррикадировался в доме. При попытке штурма он бросал в спецназовцев гранаты и стрелял из охотничьего ружья.

Полицейская операция на месте ЧП продолжается.

По предварительным данным, стрелок находится под воздействием стимулирующих веществ.

Как сообщает корреспондент ТАСС, сейчас в районе дома ведется постоянная стрельба.

Часть дома, в котором забаррикадировался злоумышленник, горит.

Спецназовцы, отмечает агентство, пытались вступить со стрелком в переговоры, отвлечь его, но в ответ раздавалась лишь беспорядочная стрельба.

Жителей соседних домов эвакуируют.

Канал RT ведет прямую трансляцию с места ЧП.