Полковник Черноморского флота получил 3,5 года за хищение пайков

Северо-Кавказский окружной военный суд оставил в силе приговор предыдущей инстанции по делу о хищении на Черноморском флоте 4 тысяч пайков стоимостью свыше 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Согласно приговору, виновными в хищении признаны трое — это начальник продовольственной службы Черноморского флота полковник Юрий Осипенко, капитан Михаил Федорченко и заведующая продовольственным складом Анастасия Бытлинских.

Осипенко приговорен к 3 годам 6 месяцам и штрафу в 250 тысяч рублей.

Федорченко приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Бытлинских получила 2 года 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Сообщается также, что причиненный государству ущерб взыскан с подсудимых.