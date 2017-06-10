10 июня 2017, 21:20
Стрелок из Кратово сумел сбежать
Мужчина, открывший огонь по прохожим в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, сбежал из дома, в котором забаррикадировался. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
«Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес», — сказал он.
Житель поселка 1967 года рождения открыл огонь по прохожим из карабина «Сайга», убив от трех до четырех человек и ранив еще двоих.
После этого он забаррикадировался в доме, откуда стрелял по полицейским и бросал в них гранаты.
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