Стрелок из Кратово сумел сбежать

Мужчина, открывший огонь по прохожим в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, сбежал из дома, в котором забаррикадировался. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес», — сказал он.

Житель поселка 1967 года рождения открыл огонь по прохожим из карабина «Сайга», убив от трех до четырех человек и ранив еще двоих.

После этого он забаррикадировался в доме, откуда стрелял по полицейским и бросал в них гранаты.