Путин впервые рассказал о внуках

У президента России Владимира Путина есть внуки. Он проводит с ними не так много времени. Об этом стало известно из интервью главы государства режиссеру Оливеру Стоуну для документального фильма, передает CNN.

Вопрос о семье Стоун задал на хоккейной площадке, где играл Путин.

Режиссер спросил: «Любите ли вы своих внуков?».

Путин ответил, что любит, но признал, что у него нет много времени для игры с ними.

До этого Путин публично не рассказывал о своих внуках. У президента есть две дочери, о которых он также не распространяется.

Фильм-интервью с Путиным выйдет в США 12-15 июня, в России его покажет Первый канал с 19 по 22 июня.