Напавший на парижских полицейских с молотком предстал перед судом

Гражданин Алжира, напавший на полицейских в центре Парижа с молотком, сегодня предстал перед судом по обвинению в терроризме. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, передает BFM TV.

Нападение произошло 6 июня во второй половине дня на площади перед собором Парижской Богоматери.

Нападавший — 40-летний алжирец, учащийся в докторнатуре французского вуза, — попытался нанести полицейскому удар молотком по голове. Его напарник открыл огонь и ранил нападавшего грудь и в ногу. Злоумышленника госпитализировали, сотрудник полиции, на которого он напал, — 22-летний стажер — получил легкие травмы головы и шеи.

По словам прокурора, алжирец ранее не был известен спецслужбам и действовал в одиночку.

В его компьютере были обнаружены файлы, пропагандирующие джихад.

Также, как ранее сообщалось, была найдена видеозапись, на которой мужчина присягает на верность группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).