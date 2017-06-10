Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в серьезную аварию

Бывший ведущий автошоу Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП, в которое он попал на хорватском концепт-каре Rimac Concept One. Как сообщает Tagesanzeiger.ch, авария произошла в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.

Машина, в которой телеведущий ехал, готовя обзор для нового автошоу Grand Tour, съехала с дороги и перевернулась.

Источник The Sun сообщил, что Хаммонд находится в сознании, но шокирован случившемся. Его отвезли в госпиталь из-за подозрения на перелом колена.

Его коллега по шоу Джереми Кларксон сообщил в твиттере, что это была самая большая авария, которую он видел, но «Ричард, кажется, в основном, в порядке».