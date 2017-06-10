Скончался создатель гавайской пиццы

В Канаде скончался изобретатель гавайской пиццы, в которую кладут бекон и кусочки консервированного ананаса. Об этом сообщает CBC.ca.

В некрологе, опубликованном на сайте города Лондон, провинция Онтарио, говорится, что Панопулос скончался 8 июня в возрасте 83 лет.

Он умер в больнице, куда попал вскоре после празднования золотой свадьбы — 50-летия брака.

Панопулос родился в Греции. Свою знаменитую пиццу он придумал в 1962 году, начав продавать ее в семейном ресторане.