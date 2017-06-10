10 июня 2017, 19:07
Скончался создатель гавайской пиццы
В Канаде скончался изобретатель гавайской пиццы, в которую кладут бекон и кусочки консервированного ананаса. Об этом сообщает CBC.ca.
В некрологе, опубликованном на сайте города Лондон, провинция Онтарио, говорится, что Панопулос скончался 8 июня в возрасте 83 лет.
Он умер в больнице, куда попал вскоре после празднования золотой свадьбы — 50-летия брака.
Панопулос родился в Греции. Свою знаменитую пиццу он придумал в 1962 году, начав продавать ее в семейном ресторане.
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