В подмосковном поселке Кратово неизвестный устроил стрельбу по людям
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, стрельбу открыл мужчина. Он также поджег частный дом и забаррикадировался в другом доме.
Сотрудники правоохранительных органов начали штурм здания.
По данным источника, преступник находится в неадекватном состоянии.
Один из жителей поселка сообщил агентству, что инцидент произошел на улице Муромской.
«Дом, в котором находится стрелок, расположен возле здания бывшей местной школы», — отметил свидетель.
В управлении СК по Московской области агентству подтвердили, что ранения получили три человека. В настоящий момент следователи опрашивают раненых.
Кратово входит в Раменский район Подмосковья.