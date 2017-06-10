В подмосковном поселке Кратово неизвестный устроил стрельбу по людям

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, стрельбу открыл мужчина. Он также поджег частный дом и забаррикадировался в другом доме.

Сотрудники правоохранительных органов начали штурм здания.

По данным источника, преступник находится в неадекватном состоянии.

Один из жителей поселка сообщил агентству, что инцидент произошел на улице Муромской.

«Дом, в котором находится стрелок, расположен возле здания бывшей местной школы», — отметил свидетель.

В управлении СК по Московской области агентству подтвердили, что ранения получили три человека. В настоящий момент следователи опрашивают раненых.

Кратово входит в Раменский район Подмосковья.