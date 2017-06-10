Причиной стрельбы в Кратово назвали бытовой конфликт на фоне выпитого

По предварительным данным, мужчина, расстрелявший людей в подмосковном поселке Кратово, сделал это из-за бытового конфликта, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Удалось предварительно установить, что причиной, подтолкнувшей мужчину на преступление, стал бытовой конфликт, возможно, ссора в семье или с соседями», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками».

Ранее сегодня стало известно, что житель Кратово Раменского района Подмосковья застрелил одного человека и ранил еще трех. После чего он забаррикадировался в частном доме.

Позднее источник «Интерфакса» сообщил о гибели двух человек. Состояние двоих из трех раненных — мужчины и женщины — врачи, по его словам, расценивают как критическое.

В пресс-службе главка полиции Московской области сообщили, что виновник преступления — мужчина 1967 года рождения. С территории своего частного дома он открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья.

Между тем, источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на территории дома, из которого все еще ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых.

«Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека», — сказал источник.

По его словам, полицейские пока не могут эвакуировать тела.

Как сообщает «5 канал» со ссылкой на жителей поселка, мужчина, устроивший стрельбу, ранее служил в Чечне. Сообщается также, что он не пил и вел замкнутый образ жизни, конфликтовал с одним из соседей. Канал приводит и возможное имя стрелка — Игорь Зенков.