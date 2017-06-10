Лавров вызвался помочь Катару наладить отношения с соседями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве главу МИД Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани, передает ТАСС.

На встрече обсуждался разрыв дипломатических отношений с Катаром, который инициировали Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и другие страны.

Поводом послужила, согласно заявлениям этих стран, поддержка Катаром террористов — государство заплатило 1 млрд долларов выкупа за членов катарской королевской семьи, захваченных в Ираке на соколиной охоте.

По словам Лаврова, в России эту ситуацию восприняли с беспокойством. Россия, отметил министр, выступает за то, «чтобы любые противоречия разрешались за столом переговоров путем взаимоуважительного, равноправного диалога».

«Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем готовы постараться предпринять», — добавил Лавров (цитата РИА Новости).