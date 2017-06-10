МЧС выделил на квартиры сотрудникам рекордную сумму

В текущем году МЧС направит на жилье для своих сотрудников дополнительно 1 млрд 70 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это беспрецедентная сумма за последние годы», — отметили там.

Улучшение жилищных условий сотрудников МЧС будет осуществляется несколькими способами, включая субсидии и социальные выплаты.

Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС дадут субсидии для приобретения или строительства жилья. Всего на эти цели пойдет 290 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2016 году.

Пожарным предоставят единовременные социальные выплаты для приобретения жилья. На эти цели планируется выделить 717,5 млн рублей. Это примерно в пять раз больше, чем в 2016 году.

Кроме этого в МЧС введен запрет на сокращение численности боевых подразделений, которые реагируют на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия.