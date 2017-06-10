Боец ММА рассказал о данных ему гарантиях безопасности в Чечне

Чемпион мира по единоборствам формата ММА Мурад Амриев в ходе пресс-конференции в Грозном завил, что ему и его семье гарантировали безопасность в республике. Видео с пресс-конференции опубликовал портал «Кавказ.Реалии».

Вместе со спортсменом в ней участвовали члены Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова и Алпа Газиева.

В разговоре с Саратовой Амриев подтвердил, что в правоохранительных органах республики при последнем задержании его не били и не оскорбляли.

Саратова отметила, что боязнь бойца вернуться в Чечню произошла из-за недопонимания — ему «столько всего наговорили, что он думал, что сюда приедет, его сразу убьют».

«На данный момент никакой угрозы моей безопасности, безопасности моих родственников в республике нет и не будет. Нам дали такое слово», — отметил спортсмен.