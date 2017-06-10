В ставропольский штаб Навального бросили бутылку с горючей смесью

Минувшей ночью неизвестные разбили стекло в штабе Алексея Навального в Ставрополе и бросили внутрь бутылку с горючей смесью. Об этом «ВКонтакте» сообщил координатор штаба Ярослав Синюгин.

По его словам, около 1:30 на пульт охраны штаба поступил сигнал тревоги. Сотрудники охранного предприятия, прибывшие на место, увидели разбитое стекло двери.

В помещении, где пахло бензином или чем-то подобным, они и активисты штаба нашли осколки с незажженной спичкой.

Полиция опечатала штаб и составила протокол по факту происшествия.