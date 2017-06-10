В Донецкой области без воды и электричества остались почти 400 тысяч человек

К утру 10 июня более 380 тысяч жителей Донецкой области остались без электричества и водоснабжения из-за повреждений высоковольтных линий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отключения коснулись пяти районов Донецкой области, подконтрольных украинским властям.

Подача воды осуществляется по времени.

Повреждение высоковольтной линии на территории ДНР произошло 8 июня в результате боевых действий вблизи села Васильевка в Ясиноватском районе.

Без электричества осталась насосная станция Южнодонбасского водопровода, который обеспечивает водой фильтровальные станции в селе Карловка, городах Волноваха и Мариуполь.