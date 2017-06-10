Латвийка Елена Остапенко впервые выиграла теннисный турнир во Франции

Латвийская теннисистка Елена Остапенко впервые в своей карьере стала победительницей турнира серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщается на сайте турнира.

В финале в женском одиночном разряде Остапенко победила румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. При этом в международном рейтинге Остапенко занимала 47-ю строчку, а ее соперница — 4-ю.

Общий призовой фонд французского чемпионата («Ролан Гаррос») составляет 28,5 млн долларов.