Полиция предупредила о провокациях на оппозиционном митинге 12 июня

Полиция Москвы выступила с предупреждением о возможности провокаций на антикоррупционной акции 12 июня. В пресс-службе столичного главка МВД «Интерфаксу» сообщили, что полицейским поступает информация о том, что, «в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики».

В связи этим «ГУ МВД России по Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона».

Полиция, согласно заявлению, «будет жестко реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан».

Столичные власти одобрили уличную акцию оппозиции в День России на проспекте Академика Сахарова.

Акцию организует Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Всего, по данным МВД, 12 июня в Москве пройдет более 200 массовых мероприятий.