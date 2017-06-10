Порошенко запустил символический «таймер безвиза»

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой представительства Евросоюза в стране Хьюго Мингарелли запустил символический «таймер безвиза», отсчитывающий последние 12 часов до начала безвизового режима с ЕС. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС начнет действовать 11 июня.

На церемонии Порошенко выразил надежду, что Украина вступит в НАТО.

«Верю — Украина будет в НАТО. Украина будет в Европейском Союзе. Никто, ничто и никогда нас не остановит», — заявил президент.