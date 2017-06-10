Президент Болгарии заявил о готовности снять санкции против России

Президент Болгарии Румен Радеев заявил в интервью местному телеканалу BTV, что поддержит любую инициативу по отмене санкций ЕС в отношении России, однако инициировать такой документ не будет.

«Мы поддержим любые действия по отмене санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», — отметил глава государства.

Он также рассказал, что хочет пригласить главу России Владимира Путина посетить страну на 140-ю годовщину освобождения республики от власти Османской империи.

«В ближайшее время у меня будет разговор с президентом России Владимиром Путиным, и я приглашу его… Есть много вопросов, которые нужно обсудить», — отметил политик.