В Москве задержан топ-менеджер «Роснано»

В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, Горьков в 2011-2013 годах «вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера — государства» размещал средства госкорпорации в кредитном учреждении «Смоленский банк».

Речь идет о суммах от 460 до 740 миллионов рублей, которые переводились в банк «под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка».

Речь идет о суммах от 460 до 740 миллионов рублей, которые переводились в банк «под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка».

После того как в декабре 2014 года у банка была отозвана лицензия, «Роснано», отмечает СК, «лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей».

Следователи отмечают, что накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата Горькова «в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей».

Андрей Горьков был задержан сегодня, «после приобретения им билета для вылета за рубеж». В операции участвовали главк СКР, главк по борьбе с экономическими преступлениями МВД и тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и Служба экономической безопасности ФСБ.

«В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — говорится на сайте СК.

Следователи планируют просить суд взять Горькова под стражу.