Крупный сбой в Сбербанке связали с уязвимостью в реестре Роскомнадзора

Массовый отказ платежных терминалов Сбербанка, произошедший накануне, может быть связан с блокировкой IP-адресов, которые неизвестные привязали к уже заблокированным в России доменам.

О том, что в список заблокированных Роскомнадзором сайтов попали порталы банков и системы идентификации плательщика 3D Secure, сообщается в Telegram-канале «Сайберсекьюрити и Ко.». Это же подтвердили в окружении директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова. На публикации обратили внимание TJournal и «Медуза».

Руководитель сервиса обхода блокировок Antizapret.prostovpn.org рассказал «Медузе», что, владелец заблокированного в России домена Segodel.com привязал к этому сайту IP-адрес сервера авторизации банка «Русский стандарт».

В Сбербанке ранее сообщали, что сбой продлился около 40 минут.

Периодические блокировки сайтов, не внесенных в список Роскомнадзора, стали происходить из-за уязвимости самого списка. Данные в нем обновляются нечасто, поэтому любой пользователь может купить уже пустующий домен, внесенный в реестр запрещенных.

Далее пользователь привязывает к этому домену IP-адрес банка или любого другого добропорядочного сайта. Интернет-провайдеры, блокирующие сайты по IP, закрывают доступ к этому ресурсу.

По факту сбоя в платежной системе Сбербанка МВД по обращению Роскомнадзора начало проверку «в связи с распространенной в сети интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банках в результате DNS-атаки».

Кто распространял сведения, что сбой был связан с хакерами, не указано, однако они, судя по всему, известны полиции.

«МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации», — говорится в сообщении.