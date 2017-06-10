Число преступлений со стрельбой выросло в России на треть

За последние шесть лет число преступлений с применением огнестрельного оружия выросло в России на треть. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, если в 2008-2011 годах число преступлений со стрельбой снижалось — с 4400 до 3818, — то после 2011 года стало стабильно расти.

Он отметил, что больше всего преступлений с применением огнестрельного оружия было зафиксировано в 2015 году (5400).

В 2016 году таких преступлений было 4992 — на 30% больше, чем в 2011 году.

На прошлой неделе в Тверской области житель Москвы после ссоры застрелил из ружья девять человек.

Сегодня в подмосковном поселке Кратово мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим, убив до четырех человек и ранив еще троих.