Антон Сихарулидзе стал совладельцем крупного подрядчика «Газпрома»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, бывший депутат Госдумы Антон Сихарулидзе стал совладельцем крупного строительного подрядчика «Газпрома» — ООО «Газэнергосервис». Об этом сообщает «Интерфакс».

9 июня Сихарулидзе приобрел 15% компании, которой до этого целиком владел Евгений Першин.

В марте 2016 года Сихарулидзе приобрел 15% в дочерней компании «Газэнергосервиса» — ООО «Газэнергосервис-Урал».

В 2015 году «Газэнергосервис» заключил с «Газпромом» контракты на 31 млрд рублей, в 2016 — на 22 млрд, с начала 2017 года — почти на 6 млрд рублей.